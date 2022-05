Gmundens Schwäne fliegen hoch

In den guten Vor-Corona-Zeiten verzeichnete Gmunden stets die höchsten Zuschauerzahlen in der Liga. Seit rund 20 Jahren gehört der Klub zur österreichischen Spitze. Fünf Meistertitel stehen zu Buche, der letzte aus 2021. Jetzt soll der sechste folgen. Nach drei klaren Siegen im Semifinale gegen die Oberwart Gunners – zuletzt mit 99:79 – stehen die Swans zum insgesamt 13. Mal im Finale der Superliga. Gegner ist BC Vienna, der Meister wird im „Best of five“-Modus ermittelt. Heute steigt die erste Partie in Wien, am kommenden Donnerstag wird die Volksbank-Arena kochen. Die Herausforderung an den Titelverteidiger ist groß, denn die Rollen scheinen klar verteilt. Die Wiener haben vor der Saison personell stark aufgerüstet. „Vom Kader her ist das sicher das stärkste Team“, sagt Richard Poiger (34). Er war bis 2016 aktiv und ist seither Geschäftsführer der Profiabteilung und Sportlicher Leiter. Poiger gibt die Linie für die Finalspiele vor, die zwischen Understatement und Zuversicht mäandert: „Wien ist sicher Favorit. Aber wir haben gezeigt, dass wir gut drauf sind.“ Anders gesagt: Die Schwäne fliegen hoch und stapeln tief. Trainer Anton Mirolybov (44), seit 2019 beim Verein, schiebt die Favoritenrolle ebenfalls mit beiden Händen den Wienern zu. Zugleich muss der gebürtige Finne jedoch seine Mannen motivieren. „Ich habe Vertrauen, dass die Mannschaft Großes erreichen kann.“