Frau lag nach brutalem Überfall zwei Tage im Garten

Die 52-Jährige wurde zunächst mit einem massiven Schädel-Hirn-Trauma im Spital in Gmunden behandelt, am Dienstag aber nach Linz in die Landesnervenklinik Wagner-Jauregg überstellt. Ihr Zustand sei äußert kritisch, heißt es. Sie liegt auf der Intensivstation im Tiefschlaf.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen, bestätigt Christian Hubmer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels: „Wir schließen nicht aus, dass es sich um ein Sexualdelikt handelt. Näheres zum Tathergang werden wir erst wissen, wenn das Opfer ansprechbar ist.“ Am Dienstag hat die Spurensicherung den Tatort untersucht. Hinweise auf einen Einbruch gebe es nicht. Polizeihunde waren außerdem in der Gmundner Innenstadt unterwegs. „Wir gehen jeder noch so kleinen Spur nach“, sagt ein Polizist.

Die Tat dürfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattgefunden haben. Ingrid S. war abends mit Freunden auf einem Tennisfest. „Gegen 1 Uhr haben wir uns von ihr verabschiedet. Sie hat nur ein paar Meter zu Fuß nach Hause“, sagt eine Freundin. Als sie aufgefunden wurde, trug sie noch dieselbe Kleidung. Die 52-jährige Unternehmerin habe seit dem Tod ihres Mannes im Dezember des Vorjahres alleine in der Villa gelebt.