Glückseligkeit am Freinberg

25.000 Buddhisten gibt es in Österreich – und sie werden immer mehr. Laut ÖBR, der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft, treten jedes Jahr 250 neue Mitglieder bei. Wie viele es in Oberösterreich sind, lässt sich nicht exakt beziffern, erklärt Karin Beate Kraml vom Diamantweg-Zentrum in Linz: „Es ist keine Religion mit einem fixen Mitgliedsregister, sondern mehr eine Philosophie mit vielen unterschiedlichen Strömungen. Unser gemeinsamer Nenner ist das Ziel der Erleuchtung.“

Die Diamantweg-Gruppe in Linz ist in einem Netzwerk von weltweit 640 Gruppen und zählt 70 Mitglieder. Die Zahl der Interessenten sei drei Mal so hoch, sagt Kraml. Das spirituelle Oberhaupt der Karma-Kagyü-Schule, einer Linie des tibetischen Buddhismus, ist Thaye Dorje in Indien. „Im Vorjahr war er in Linz und hat den Spatenstich für den Stupa gemacht. Das war eine große Ehre. Die buddhistische Welt schaut jetzt auf Linz, wenn wir den Stupa mit einer Zeremonie eröffnen“, sagt Kraml.

Bevor der Förderverein die Stupa am Freinberg erbauen ließ, traten die Linzer auf ihrer Suche nach Erleuchtung öffentlich kaum in Erscheinung. „Buddhisten sind keine Hausierer, sie arbeiten mit dem eigenen Geist. Wir fallen nur jenen auf, die uns suchen.“

Neue seien jederzeit willkommen, unverbindlich „reinzuschnuppern“, betont sie. Eine gute Gelegenheit sei die wöchentliche Meditation – jeden Freitag um 20 Uhr im Buddhistischen Zentrum (Hauptplatz 15, Linz).