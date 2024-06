Geringe Aufklärungsquote bei der Internetkriminalität

Der Großteil der Straftaten im Internet bleibt ungeklärt. Darauf machte Oberösterreichs Landespolizeidirektor Andreas Pilsl bei einem Diskussionsabend Dienstagabend in der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich aufmerksam. Die Aufklärungsquote liegt hier mit 25 bis 30 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert in der Kriminalstatistik, die in Oberösterreich 60 Prozent beträgt. Österreichweit liegt sie bei 50 Prozent.