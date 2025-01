Amtsleiter schaute um 25 Euro bei sexuellem Missbrauch von Kindern zu

Die Liste der Vorwürfe gegen den ehemaligen Amtsleiter einer Gemeinde im Bezirk Braunau ist lang. Schon 2018 soll er erstmals des Vergehens der pornografischen Darstellung minderjährige Personen schuldig gemacht haben, heißt es in der umfangreichen Anklage gegen den Mann.

Der Mann soll über Chatrooms und Snapchat seine teils sehr jungen Chatpartnerinnen und auch Chat-Partner aufgefordert haben, geschlechtliche Handlungen an sich selbst bzw. an anderen - ebenso minderjährigen - Personen vorzunehmen – live in einem Videocall oder durch Zusendung von Bild- und Videomaterial.

In den Live-Videocalls habe der Angeklagte gegenüber den Minderjährigen auch an sich selbst sexuelle Handlungen durchgeführt.