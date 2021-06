Nach dem Ableben von Hermann Pühringer hat das Präsidium der Wirtschaftskammer das neue Direktorium bestellt. Neuer Direktor der WKOÖ ist Gerald Silberhumer. Der 52-jährige Ottensheimer, verheiratet und Vater zweier Töchter, war bereits seit Mitte Juli 2018 als Direktor-Stellvertreter tätig.

Büroleiter von Doris Hummer



Seinen beruflichen Werdegang in der oö. Wirtschaftsvertretung startete der gelernte Betriebswirt und Wirtschaftswissenschafter 1999 als Berater im Gründer-Service. Leiter der Jungen Wirtschaft, des Gründer-Service und Förderservice sowie Digitalisierungsbeauftragter waren weitere Sprossen auf seiner Karriereleiter. Dazwischen war Silberhumer von 2009 bis 2015 als Büroleiter der damaligen Bildungs- und Forschungslandesrätin und heutigen Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer tätig.

Dallamaßl wird Stellvertreter



In der Kammerführung steht Direktor Silberhumer künftig als neuer Direktor-Stellvertreter Friedrich Dallamaßl (48) zur Seite. Dallamaßl hat an der Johannes Kepler Universität das Studium der Rechtswissenschaften absolviert und war zuletzt Leiter der Abteilung Bildungspolitik. Seine WKOÖ-Laufbahn hat er im Jahr 2000 als Rechts- und Bildungsreferent in der Sparte Industrie gestartet. Von 2007 bis 2012 war er Fachgruppengeschäftsführer in der Sparte Handel. Im Jahr 2012 hat Dallamaßl die Leitung der Bildungspolitik sowie der Lehrlings- und Meisterprüfungsstelle übernommen. Der gebürtige Linzer ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen und einer Tochter.