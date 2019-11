Georgien: Russland mischt immer mit

In Georgen gibt es rund 700.000 Hektar Agrarflächen. Es werden aber mit 400.000 ha nur etwas mehr als die Hälfte bewirtschaftet. Der Unternehmer Alexander Ebiberidze, der oberösterreichisches Saatgut importiert, kennt den Grund für die Zurückhaltung der Investoren. „Es gibt keine politische Stabilität. Es wird zwar nicht geschossen, aber wir wissen nicht, in welchem Land wir morgen leben werden. Vielleicht werden wir Russisch oder Türkisch reden.“ Russland habe Interesse an der Seidenstraße und an den Öl- und Gaspipelines, die Georgen durchquerten. Russland versuche, ständig präsent zu sein. Die Türkei habe auch Interessen, vor allem an der Region Adscharien. Außerdem fördere es gezielt die Ansiedlung von Türken in der Schwarz-Meer-Stadt Batumi. Der Beitritt zur EU und zur NATO seien Wege, um die Unabhängigkeit des Landes zu sichern, so der erfolgreiche Unternehmer.