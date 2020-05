Gemeinsames Forschen in Linz

In der oberösterreichischen Landeshauptstadt wird mit den Apparaten vor allem Grundlagenforschung betrieben. „Mit den Instrumenten sehen wir in feste oder flüssige Materialien und Moleküle hinein, ohne sie zu zerstören“, berichtet Norbert Müller, der Leiter des Forschungszentrums. In Linz werden die Geräte unter anderem zur Entwicklung neuer Kunststoffe verwendet. „Damit können wir Aussagen treffen, wie die Eigenschaften der Materialien sein werden.“



Mit dem neuen Labor verstärken die JKU und die USB ihre Zusammenarbeit, die vor einigen Jahren mit dem gemeinsamen Studium der biologischen Chemie begonnen wurde. „Das ist ein großer Meilenstein für unsere Uni“, freut sich JKU-Rektor Richard Hagelauer. „Das Zentrum ist eine Chance, unsere Region als europäischen Wissenschaftsstandort zu stärken. Die Studenten müssen nicht auf Elite-Unis in Wien und Prag gehen“, sagte Rüdiger Ettrich von der Uni Budweis.

Das Projektvolumen beläuft sich auf 2,1 Millionen Euro. Die EU fördert 60 Prozent davon aus ihrem Fonds für regionale Entwicklung. Den Rest teilen sich die Unis.