Geld für IS-Terror: Mutter und Tochter in Linz verurteilt

Mutter und Schwester einer mit einem IS-Kämpfer verheirateten 24-Jährigen sind am Freitag in Linz wegen Terrorismusfinanzierung zu 16 bzw. 20 Monaten bedingter Haft verurteilt worden, weil sie der in Syrien Lebenden 1.300 Euro geschickt hatten. Die Angeklagten gaben die Überweisungen zwar zu, stritten aber ab, den Islamischen Staat (IS) unterstützt haben zu wollen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Auch wenn es "menschlich nachvollziehbar" sei, dass die Angeklagten der Tochter bzw. Schwester finanziell helfen wollten, "ist das Familienverhältnis rechtlich völlig belanglos", wiederholte sich der Staatsanwalt mehrmals in der Verhandlung. Relevant für den Strafprozess sei, dass sie die heute 24-Jährige "als IS-Mitglied unterstützt" haben, weshalb sie wegen Terrorismusfinanzierung angeklagt wurden.

"Kleidung und Schuhe"

Davon wollten Mutter und Schwester in Linz freilich nichts wissen. Sie gaben nur zu, ihrer Familienangehörigen über Mittelsmänner 2017 und 2018 jeweils 700 und 600 Euro nach Syrien geschickt zu haben, damit diese ihren zwei kleinen Kindern "Kleidung und Schuhe" sowie "Essen und Trinken" kaufen könne. Die Oma in Linz habe auch Fotos von ihren Enkeln per Handy geschickt bekommen.Im Herbst 2015 habe die jüngste Tochter auf einmal "ihren Reisepass geschnappt" und sei verschwunden. Sie habe über Internet einen türkischstämmigen Mann in Deutschland kennengelernt, mehr wusste die 59-Jährige mit österreichischer Staatsbürgerschaft nicht. Nach rund einem Monat erfuhr sie, dass ihr Kind in Syrien sei, es zum Islam konvertiert sei und geheiratet habe. Der jungen Frau seien die Dokumente abgenommen worden, weshalb sie nicht mehr nach Österreich zurückkönne.