Geisterfahrer auf A1 getötet: Anklage gegen anderen Unfalllenker

An diesem 4. November ist viel zusammen gekommen. Der 26-jährige Landesligakicker Marko V., er hatte am Nachmittag davor beim 6:0-Sieg seines Vereins ASKÖ Donau Linz noch einen Treffer erzielt, war in der Nacht danach in einen schweren Unfall auf der Westautobahn verwickelt und ist wenige Stunden danach im Spital verstorben.

Er soll selbst dabei als Geisterfahrer auf der Autobahn unterwegs gewesen sein.