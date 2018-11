Geheimtipp für Gotikfans

Etwas verstaubt, aber um eine Erfahrung reicher, steigen wir ins Tal des Schwarzaubaches ab. Auch dieses Gewässer wurde früher für die Holzschwemme genutzt. Ein Wegkreuz erinnert an den Tod des Johann Huber, der im Jahr 1928 dabei zu Tod gekommen ist. So nähern wir wieder dem Ortszentrum und fühlen uns durch am Wegrand angebrachten Spruch bestätigt: „Gehst Du jeden Tag diese Rund’, bleibst Du Dein Leben lang gesund.“

Josef Leitner ist Universitätslektor und besucht mit seinem Reisemobil interessante Plätze der Natur und Kultur.