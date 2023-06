Michael Becker, Hauptbrandinspektor bei der Freiwilligen Feuerwehr Ansfelden, befindet sich mit seinen Kollegen aktuell wegen der Messarbeiten direkt vor Ort. Aber auch hier merkt man, dass die Kräfte langsam schwinden. "Bei uns zeigen sich unter den Leuten die ersten Erschöpfungszustände. Daher versuchen wir das Personal auch so oft es geht zu wechseln, damit diese genug Schlaf bekommen und wir das Gebiet so schnell wie möglich wieder freigeben können", so Becker.