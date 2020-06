Schaden in Millionenhöhe

Nach der menschlichen Tragödie durch den Tod des 93-jährigen Rudolf J. bei einer Gasexplosion im Linzer Franckviertel droht seiner Familie nun auch ein finanzielles Desaster.

Stellt sich heraus, dass der Pensionist das Unglück am 19. August durch einen Bedienungsfehler an seinem Gasherd ausgelöst hat, könnten in letzter Konsequenz seine Erben zur Kasse gebeten werden, sagt Andreas Riedler, Professor für Versicherungsvertragsrecht an der Johannes Kepler Uni Linz.