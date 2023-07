Gasexplosion: Bohrloch dicht, Austritt gestoppt, ein Baby darf heim

Langsam kehrt nach der Gaxexplosion in Ansfelden so etwas wie Normalität ein. Auch wenn die Folgen des Unglücks weiter im ganzen Ort präsent sind. Aber jetzt gibt es sogar einen Grund zum Feiern.

Denn am Wochenende kam der kleine Lean zur Welt. Seine Mutter musste - hochschwanger - am Dienstag vergangener Woche am Abend Hals über Kopf das Haus verlassen. Am Wochenende brachte sie im Krankenhaus ihr erstes Kind zur Welt.

