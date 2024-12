Auch zweite Probe negativ: Kaum Aussicht auf Öl in Molln

Jedenfalls wurden Öl- und Gasanteile nur in geringer Menge nachgewiesen. "Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zu den während der Bohrung verzeichneten Kohlenwasserstoffanzeigen und erfordern umfassendere Analysen", hieß es.

Denn die Zusammensetzung der geförderten Flüssigkeit - immerhin 240 bis 290 Barrel pro Tag wurden erzielt - "weicht deutlich von den Erwartungen ab". Demnach werfe der hohe Anteil an Formationswasser bei geringem Ölanteil Fragen auf, die durch weitere Analysen geklärt werden sollen.

Und nun haben die ersten Analysen der flacheren "Reifling-Formation" auch keine - aus Sicht des Unternehmens besseren - Ergebnisse gezeitigt. Diese wurde am am 28. November geöffnet und am 3. Dezember überprüft.

Verunreinigung mit Erdölgeruch

Der an diesem Tag beobachtete Flüssigkeitsstand "deutete auf einen begrenzten Zufluss hin", schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung in ihrem "Investor-Center" auf der Webseite.