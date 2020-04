Gar nicht tragisch, diese Quarantäne

Was uns unterscheidet: Wir dürfen gar nicht vor die Gartentür. Nicht für eine kleine Runde mit dem Rad, nicht um jemandem schnell was vorbeizubringen, auch nicht, um Einkäufe zu erledigen. Mein Mann ist ebenfalls Covid-19 positiv, alle drei Kinder sind negativ. Ihre Quarantäne wird wahrscheinlich trotzdem länger dauern als die von uns Erwachsenen. Denn theoretisch wäre es ja möglich, dass sie sich am letzten Tag unserer Quarantäne bei uns anstecken – deswegen kann es also sein, dass die nicht-infizierten Mädels länger abgesondert bleiben müssen als wir, die wir schon alles hinter uns haben. Das ist eine harte Nuss. Vor allem, wenn man Kinder zu Hause hat, die bewegungsfreudig sind und körperlichen Ausgleich brauchen.

Hoffentlich bald ein Trampolin

Weil unsere Sechsjährige bereits, bildlich gesprochen, die Wände hochgeht und täglich ab 8 Uhr morgens ein Weithüpfen von der Sofalehne quer durchs Wohnzimmer veranstaltet, haben wir jetzt ein Trampolin bestellt, das uns hoffentlich demnächst vor die Tür gestellt wird. Wenn dieses Ungetüm dann montiert ist, werden unsere drei vielleicht einen Teil ihrer überschüssigen Energien dort loswerden.

In unserer Siedlung sind wir die Attraktion: Mittlerweile weiß so gut wie jeder, dass dort die beiden „Covidchen“ samt Anhang wohnen. Am Gartenzaun wird mit einem Abstand von mindestens vier Metern trotzdem mit Nachbarn und Passanten Schmäh geführt und das eine oder andere Bier getrunken. Ohne diese sozialen Kontakte trotz Social Distancing wären die letzten drei Wochen schon traurig gewesen. Das gebe ich gerne zu.

Was wir dieser Tage noch merken: Wie viele liebe Familienmitglieder und Freunde wir haben, die uns nicht vergessen. Ständig meldet sich jemand mit der Frage, ob wir denn was brauchen: Einfach die Einkaufsliste schicken bitte!