Fussl-Gründer Karl Mayr verstorben

Ausgehend von einer Gemischtwarenhandlung in Ort im Innkreis hatte der leidenschaftliche Unternehmer den Grundstein zur österreichischen Modehandelskette in Familienbesitz gelegt. 1996 übernahmen die beiden ältesten Söhne Karl und Ernst den Betrieb und setzten die Expansion fort. Fussl beschäftigt derzeit etwa 1200 Mitarbeiter und erzielte 2019 in über 180 Filialen in Österreich und Bayern rund 170 Millionen Euro Umsatz.

Kramerladen in Ort/I.

Karl Mayr, 1936 in Schärding geboren, wurde nach einigen Praktika 1954 der erste Angestellte in dem von Großmutter und Mutter geführten Geschäft und übernahm 1963 auch offiziell den Betrieb. In wenigen Jahren baute er den 1871 gegründeten Kramerladen zum modernsten Einkaufszentrum der Region mit Selbstbedienung aus, seit 1967 tatkräftig unterstützt von seiner Frau Berta, einer Kaufmannstochter aus Niederösterreich.