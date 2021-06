Fußgängerin bei Kollision zweier Autos in Linz getötet

Eine 75-jährige Fußgängerin ist in Folge einer Kollision eines Rettungsautos mit einem linksabbiegenden Pkw am Mittwoch in Linz getötet worden. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.

Der Zusammenstoß ereignete sich, als eine 79-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land ihren Wagen in Linz auf der Unionstraße stadteinwärts lenkte und an einer Kreuzung nach links zu einem Parkplatz abbog. In diesem Augenblick kam ihr ein von einem 37-Jährigen gefahrenes im Einsatz befindliches Rettungsauto auf der Unionstraße entgegen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten.

Der Rettungswagen wurde nach rechts auf den Grünstreifen abgedrängt, riss dort einen Baum aus und knickte die Standsäule der Fußgängerampel. Er stieß die an der Ampel stehende 75-jährige Linzerin nieder. Sie starb noch an der Unfallstelle.