Für „Volkskanzler“ Kickl und Justizministerin Fürst

Die 55-jährige Rechtsanwältin und freiheitliche Verfassungssprecherin ist diesmal nur auf dem zweiten Platz nominiert, wo sie doch 2019 noch Spitzenkandidatin war und sie sich Verdienste in den „parlamentarischen Untersuchungsausschüssen in der Durchleuchtung des tiefen Staats“ erworben hat. „Ich werde sehr viel in Wien sein“, sagte sie, der ein gutes Verhältnis zu Parteichef Herbert Kickl nachgesagt wird.