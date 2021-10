Für Magna Charta des digitalen Zeitalters

„Der Sprung vom Großcomputer zum PC ist erst 30 Jahre her. Das Smartphone gibt es erst seit 14 Jahren. In 14 Jahren werden wir vielleicht kein Handy mehr haben, weil wir den Chip im Körper tragen, wie das Experten von Samsung prognostizieren“, sagte Androsch. Man könne die Digitalisierung zu einer sinnvollen Überwachung nützen oder aber auch, um die Menschen an der Leine zu halten, wie das Diktaturen machen würden.

In den USA liege die Macht bei den Tech-Giganten, die sich einen goldenen Kropf verdienen würden, sie zahlten fast keine Steuern, weil das Steuersystem darauf nicht ausgerichtet sei, nannte Androsch einen weiteren Bereich, der der Regulierung bedürfe.

Tech-Firmen wie Facebook verdienen ihr Geld mit Daten, die ihnen die Nutzer kostenlos überlassen. Facebook macht rund 70 Milliarden Euro Umsatz im Jahr – 97 Prozent durch Werbung. Denn für Werbetreibende sind Daten Gold wert. Androsch dazu: „Wir müssen die Oberhoheit über unsere Daten behalten, denn sonst werden wir Sklaven.“ Europa müsse digitale Souveränität erlangen, „sonst werden wir eine Kolonie Amerikas oder Chinas.