Für „Eulen“ wird es jetzt wieder hart

In Europa gibt es bereits Vorreiter: In Schweden und Großbritannien beginnt die Schule um neun Uhr. Auch in Österreich tut sich was. Das Bundesgymnasium Zehnergasse in Wiener Neustadt setzt ein Projekt unter dem Gesichtspunkt von Corona um. „Wir haben den Schulbeginn für die ganze Oberstufe in die zweite Stunde verlegt. Damit kommt es zu einer Verdünnung beim Eingang“, sagt Direktor Werner Schwarz. Aus pädagogischer Sicht wollte man den Start für die Jugendlichen schon länger nach hinten verlegen: „Die Reaktionen sind ungeheuer positiv“.