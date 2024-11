Fünf Weltstars im Musiktheater

Den Beginn macht der österreichische Bass Günther Groissböck , der am Samstag, den 9. November, Schuberts „Liederzyklus Winterreise“ präsentiert. Am Klavier wird er begleitet vom Pianisten Florian Krumpöck . Am Sonntag, den 22. Dezember kehrt der uruguayische Bassbariton Erwin Schrott ins Musiktheater zurück. Mit „A Night of Opera and Tango“ entführt er in eine Welt voller Leidenschaft und Dramatik. Er bringt bekannte Opernarien und feurige Tangomelodien auf die Bühne.

Am Dienstag, 4. März gehört Fatma Said die Bühne. Die vielfach ausgezeichnete Sopranistin erklomm als erste ägyptische Sopranistin die Bühne des Teatro alla Scala in Mailand. Die Botschafterin für „Opera for Peace“ liebt es, mit Musikern unterschiedlichster Herkunft zu arbeiten und Musik aus aller Welt zu singen. Begleitet von einem Streichquartett, Klavier oder einem Jazz-Trio präsentiert die Ausnahmekünstlerin Werke von Brahms über Mendelssohn Bartholdy und Schumann bis hin zu Kurt Weill und Jazz aus Lateinamerika.

Am Sonntag, den 23. März geben Andreas Schager und das Linzer Brucknerorchester ein Galakonzert. Der niederösterreichische Heldentenor steht in den großen Opernhäusern und Konzertsälen von Berlin, Hamburg, Wien, Bayreuth, Mailand, London, Tokio oder New York in Wagner-Partien auf der Bühne. Aufhorchen ließ er auch durch seine Interpretation von Arnold Schönbergs Gurre-Liedern oder Gustav Mahlers Lied von der Erde.

Die bedeutende lettische Mezzosopranistin Elīna Garanča kehrt nach zwei restlos ausverkauften Konzertabenden mit stehenden Ovationen zu einem dritten exklusiven Recital am 29. Mai ins Musiktheater zurück. Begleitet von Guillermo García Calvo, dem musikalischen Direktor des Teatro de la Zarzuela in Madrid, wird die Gesangsvirtuosin mit Opernarien und Liedern ein besonders Hörerlebnis bieten.