Fünf Verletzte bei Zusammenstoß zweier Pkw auf der A1

Ein Zusammenstoß zweier Pkw auf der Westautobahn (A1) in Enns (Bezirk Linz-Land) hat in der Nacht auf Samstag fünf Verletzte gefordert. Der Wagen eines 17-Jährigen kam in der Auffahrt ins Schleudern und geriet unmittelbar vor dem Fahrzeug einer 44-Jährigen auf den zweiten Fahrstreifen. Die Frau konnte einen Zusammenprall laut Polizei trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver nicht mehr verhindern.

Durch den Crash wurde das Auto des 17-Jährigen auf den Pannenstreifen geschleudert und der Pkw der 44-Jährigen kam nach etwa 200 Metern auf dem dritten Fahrstreifen zum Stillstand. Die 44-jährige Lenkerin, ihr 49-jähriger Ehemann und die auf der Rückbank mitfahrenden Kinder im Alter von 14, zwölf und acht Jahren wurden verletzt und in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.