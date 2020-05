Fünf Spitäler vor dem Zusperren gerettet

Für Wolfgang Bayer, den Leiter der Expertenkommission der Spitalsreform in Oberösterreich, läuft es gut. Seine Firma hat nun den fünften Mitarbeiter aufgenommen. Denn neben seiner Tätigkeit für das Land Oberösterreich arbeitet er auch für den Wiener Krankenanstaltenverbund, für pro mente in Oberösterreich und für ein Gesundheitsprojekt in Bosnien. Sowohl in Wien als auch in der Steiermark werden ebenfalls Spitalsreformen durchgeführt.



Anders als in Oberösterreich kommt es in den beiden Ländern zu radikaleren Einschnitten und zu Schwerpunktbildungen. Krankenhäuser sollen geschlossen werden, was in Oberösterreich durch das Kooperationsmodell vermieden wurde. Wien will mit sechs bis sieben Standorten auskommen, "man traut sich über größere Lösungen drüber". Bayer rechnet in der Bundneshauptstadt mit einem Einsparpotenzial von rund 12 Milliarden Euro. Wäre man in Oberösterreich ähnlich radikal vorgegangen, hätte das die Schließung der Krankenhäuser von Schärding, Grieskirchen, Gmunden, Sierning und eines Linzer Krankenhauses bedeutet. In der Landeshauptstadt hätten in diesem Fall die Häuser der Barmherzigen Brüder und Schwestern ebenso zusammengelegt werden müssen wie das AKH mit dem Unfallkrankenhaus und der Landesfrauenklinik.

" Oberösterreich hat sich für ein vernünftig-realistisches Szenario entschieden", betont Bayer. "Manche sagen, es wäre noch mehr gegangen, aber das Expertengremium hat sich auf das Kooperationsmodell verständigt."