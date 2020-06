Fünf gegen den Rest der Welt

2. September 2008

Izeta Thallinger, 42 Jahre alt, bringt ihren vierten Sohn Elvis im Landeskrankenhaus Gmunden zur Welt. Es treten Komplikationen auf. Das Baby hat einen Sauerstoffmangel und die Mutter einen Gebärmutterriss, der zu lange unbemerkt bleibt. Trotz Notoperation stirbt sie an inneren Blutungen.



17. September 2008

Der operierende Oberarzt und der Primar werden nach einer Selbstanzeige suspendiert. Gegen den Oberarzt wird wegen fahrlässiger Tötung und Urkundenfälschung ermittelt, weil er die Patientenakte manipuliert hat. Dem Primar wird Anstiftung vorgeworfen.



Jänner 2009

Ein gynäkologisches Gutachten von Peter Husslein gibt dem Verdacht des Witwers Harald Thallinger recht: Der Tod seiner Frau war ein Fremdverschulden. Der Spitalsträger gespag gibt dies zu und kündigt an, eine außergerichtliche Einigung anzustreben.

Oktober 2009 Der Oberarzt wird wegen Urkundenfälschung und des Kunstfehlers zu einer bedingten Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt. Thallinger bekommt von der gespag monatlich 3000 Euro Pflegegeld, geht in Karenz und beginnt mit dem Umbau seines Hauses.



Juni 2010

Das Mitgefühl der Bevölkerung schlägt in Missgunst um. Thallinger macht Druck auf die gespag, die das Pflegegeld auf 1060 Euro gekürzt hat. Höhepunkt ist seine Drohung, sich aus Protest zu Tode zu hungern. Seine Anwältin Karin Prutsch klagt Trauerschmerzensgeld ein.



Februar 2012

In einem Zivilprozess wird den vier Kindern 110.000 Euro wegen „Trauerschadens“ zuerkannt – so viel wie nie zuvor in Österreich. Weitere Verfahren sind bis heute anhängig: Der Witwer fordert 30.000 Euro Schmerzensgeld und weitere 91.000 für die Kinderbetreuung und Umbaukosten des Hauses.