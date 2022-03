Führerscheinneuling raste in OÖ mit 107 km/h durch Ortsgebiet

Die Polizei erwischte am Wochenende bei Verkehrskontrollen im Bezirk Vöcklabruck einen alkoholisierten Raser, einen fahrerflüchtigen Lenker sowie einen viel zu schnellen Probeführerscheinbesitzer. Der Führerscheinneuling raste mit seinem Wagen mit 107 km/h durch das Ortsgebiet von Vöcklamarkt. Ein paar Minuten zuvor wurde an der selben Stelle ein Autofahrer mit 109 km/h sowie 0,8 Promille Alkohol im Blut ertappt. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

Sonntagvormittag wurde ein fahrerflüchtiger Unfalllenker ausgeforscht. Anrainer meldeten in der Nacht auf Sonntag, dass auf der B143 in Zell am Pettenfirst Leitpflöcke und Fahrzeugteile auf der Fahrbahn liegen würden. Beamten fanden in den Vormittagsstunden das schwer beschädigte Fahrzeug in der Nähe der Unfallstelle. Ein beim 33-jährigen Zulassungsbesitzer durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Mann gestand zwar den Unfall und die Fahrerflucht, bestritt jedoch eine Fahrt unter Alkoholeinfluss. Er habe sich erst nach dem Unfall zuhause betrunken.

Frau beging Fahrerflucht

Ebenfalls Fahrerflucht beging eine 20-jährige Alkolenkerin in Sankt Leonhard bei Freistadt in der Nacht auf Samstag nach einem Verkehrsunfall. Die Probeführerscheinbesitzerin überfuhr mit ihrem Wagen einen Leitpflock und kollidierte anschließend mit dem Auto mehrmals mit einer leicht ansteigenden, zum Teil steinigen Waldböschung. Nach dem Unfall stieg die Frau aus und ging zu Fuß weiter. Ein nachkommender Autolenker erstattete Anzeige. Die Polizei forschte die 20-Jährige rasch aus, die Frau hatte 0,6 Promille Alkohol im Blut.