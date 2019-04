Fridays for Future: Der nächste globale Klimastreik steht an

Eine Linzer Abordnung nimmt zeitgleich am Österreich-Treffen in Salzburg teil. „Dort wird eine große bundesweite Klimawanderung vorbereitet“, erzählt Gatt. Spontan und ohne große Vorbereitung wird schon diesen Freitag eine Gruppe von Linz aus zum fünftägigen Klimaschutz-Marsch zum Dachstein aufbrechen.

Gatt und ihre Mitstreiter werben auch schon für den nächsten Großevent: „Am 24. Mai steigt der nächste globale Klimastreik. Da haben wir in Linz wieder einiges vor“.

Zustimmung

Begeistert verfolgt Klimaforscherin Helga Kromb-Kolb das Geschehen vor ihrem Auftritt: „Es ist Bewegung in die Sache gekommen. Ich spüre das selber, weil ich so viele Anfragen wie noch nie habe“, erzählt sie. Die Demo-Schar nennt sie „das fliegende Klassenzimmer, das für den Klimaschutz kämpft".

Mit Schulschwänzen habe das nichts zu tun. Kromb-Kolb: "Es ist eigentlich ein Skandal, dass die Jugend um ihre Zukunft kämpfen muss für die eigentlich wir sorgen sollten“.

Die Schüler hätten mit ihren Engagement bereits viel bewirkt, glaubt Kromb-Kolb. „Es gibt ,Parents for Future’, ,Teachers for Future’ und nun auch weltweit die ,Scientists for Future’, fehlen nur noch die Politiker und Journalisten“, sagt sie.

In ihrem Vortrag erklärt Kromb-Kolb die weltweite Klimaproblematik, beschreibt die Treibhausgas-Emissionen und ihre Folgen und bricht Fallbeispiele auf die Stadt Linz herunter. Allzu heftige Kritik an der Politik oder gar das Schüren von Ängsten oder Zorn ist von der Hochschulprofessorin aber nicht zu hören.