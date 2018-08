„Freizeitunfälle fair abrechnen“

Wie sollen die 295 Millionen eingespart werden?

Der AUVA hat man in den vergangenen Jahren alle möglichen Dinge umgehängt, unabhängig davon, ob sie zu ihr gepasst haben oder nicht. Die AUVA unterstützt die kleineren und mittleren Betriebe, wenn Arbeitnehmer in einem längeren Krankenstand sind. Das macht allein in Oberösterreich 15 Millionen Euro jährlich aus. Es ist aber keine Kernaufgabe der AUVA. Es kam zum Beispiel auch das Krankengeld für Unternehmer dazu. Das ist aber eine Krankenversicherungsleistung, die nichts mit der Unfallversicherung zu tun hat. Wir bekamen über die Jahre einen Bauchladen zusammen, wo wir gesagt haben, der gehört weg.

Der größte Posten: Wenn Arbeitsunfälle nicht im UKH behandelt werden, sondern in einem anderen Krankenhaus, dann müssen wir von Gesetzes wegen eine Pauschalabgeltung bezahlen. Das sind österreichweit im Jahr 150 Millionen Euro. Die tatsächlichen Kosten, die die Unfälle in den anderen Spitälern aufwerfen, sind nur 50 Millionen Euro. Wir zahlen jährlich um 100 Millionen Euro zuviel an die Krankenversicherungen, die sich über dieses Körberlgeld freuen.

Der zweite Punkt ist, dass mehr als 90 Prozent der im UKH behandelten Unfälle Freizeitunfälle sind. Dafür sind wir aber nicht zuständig, uns gehen lediglich Arbeitsunfälle etwas an. Die Regierung hat gesagt, warum sollen die Unternehmer auch für die Freizeitunfälle zahlen? In Zukunft soll die Abgeltung dieser Freizeitunfälle an uns in fairerer Weise als bisher erfolgen.

Das alles macht in Summe die 295 Millionen Einsparung aus.

Am Anfang des Diskussion stand die Auflösung der AUVA. Das Ganze hat jetzt positiv geendet.

Das Ergebnis ist, dass die Top-Leistungen im UKH und die Renten, die wir Geschädigten leisten, bleiben. Der Ballast fällt weg, wir können künftig noch fokussierter wirken.