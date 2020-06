Freistadt: „Die Schnellstraße wird den Bezirk beflügeln“

„Die Schnellstraße wird die Wirtschaft beflügeln", meint Dietmar Wolfsegger von der Wirtschaftskammer in Freistadt. Es gibt keinen Betrieb mit mehr als 250 Mitarbeitern. Die klein strukturierte Wirtschaft sei zwar in Krisenzeiten flexibel, zwinge aber viele, einen Arbeitsplatz fern des Wohnortes zu suchen. Der Bezirk habe daher einen hohen Pendleranteil von über 50 Prozent – ein Großteil davon fährt täglich nach Linz. Das habe zur Folge, dass auch viel Kaufkraft in den Zentralraum abfließe, so Wolfsegger. Der Freistädter Vizebürgermeister Franz Kastler betont dennoch die Stellung der Bezirkshauptstadt: „Natürlich hat Linz größeres Potenzial. Aber wenn sich der Verkehr bessert, kommen sicher wieder mehr nach Freistadt."

Christian Denkmaier aus Neumarkt/M. ist überzeugt, dass die S10 als Bindeglied nach Freistadt einen strukturverändernden Impuls setzen wird. Seine Gemeinde hat im Wanderungssaldo (siehe Grafik) zwar am meisten verloren, die Entwicklung zeige zukünftig aber deutlich nach oben, sagt er. Die Nähe zu Linz, eine gute Verkehrslage und massiver Wohnbau seien dafür die Rahmenbedingungen. So sieht es auch Bürgermeister Erich Hackl in Wartberg. „Wachstum ist nur dann positiv, wenn die Infrastruktur mitwächst und man in Stadtnähe ist", sagt er. In Pregarten sei die Raumordnung eine Herausforderung, da die Siedlungsentwicklung sehr rasch vorangeschritten sei, so Anton Scheuwimmer.