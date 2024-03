FPÖ unterschreibt Vereinbarung gegen Deep Fakes nicht

Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Demokratie sind ein hohes gesellschaftliches Gut, insbesondere in einem Superwahljahr - das ist der Grund für die Landesparteien in OÖ, auf die Produktion von Deep-Fake-Videos und deren strategische Verbreitung im heurigen Wahlkampf zu verzichten.

Nur die FPÖ hat den Pakt nicht unterschrieben, Landesparteisekretär Michael Gruber versichert aber: "Die FPÖ wird auch wie in der Vergangenheit auch selbstverständlich einen fairen Wahlkampf führen."