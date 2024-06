FPÖ_Haimbuchner: „Das ist ja Löwinger-Bühne auf niedrigstem Niveau“

Manfred Haimbuchner: Ich verstehe die Frage nicht, aber ein bisserl Zynismus und Humor muss man in der Politik offensichtlich verstehen.

Der Rechtsruck in Europa und die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten stärken ihn im Krieg gegen die Ukraine.

Diese Schlussfolgerung kann ich nicht nachvollziehen, denn es hat nicht einmal einen Rechtsruck gegeben. Es hat sich der langfristige Trend fortgesetzt, dass konservative Kräfte gestärkt werden. Der linksliberale Überbau in den Medien negiert das vollkommen. In der Bevölkerung gibt es eine konservative Mehrheit, insbesondere bei den Jungwählern.

Die Menschen haben genug von der linksgrünen Politik in der Migration, im Energie- und Umweltbereich, und im Ukrainekrieg. Die rechten Kräfte in Europa haben ein wahres Interesse am Frieden.

An einem Frieden, der auf Kosten der Ukraine geht.

Die derzeitige Politik geht auf Kosten von Menschenleben, auf Kosten der ukrainischen und russischen Soldaten.

Der Schuldige ist klar. Wer hat den Krieg vom Zaun gebrochen? Der Schuldige ist der, der den Krieg beginnt. Aber es gibt keine Antworten auf die Lösung des Krieges.

Wie sieht Ihre Antwort aus?

Ich bin nicht der geostrategische Experte für alles. Ich bin Landespolitiker. Die Ukraine hat jedes Recht, sich selbst zu verteidigen.

Mit Unterstützung derwestlichen Staaten?

Es wird nur mit Unterstützung von Waffenlieferungen gehen, dass man sich verteidigen kann. Ich kann Militäranalysen lesen. Sie zeigen, dass es kein Ende des Krieges gibt. Es sterben täglich Tausende Soldaten auf beiden Seiten. Das lehne ich ab. All das, was Europa gemacht hat, führt nicht zu einem Frieden, ich erinnere nur an die Sanktionen.

Sie lehnen die Sanktionen ab.

Sie schaden uns.

Man kann einem Kriegstreiber nicht einfach nur zuschauen, ohne Maßnahmen zu setzen.

Die Angelegenheit ist viel komplizierter als Ihre Fragestellungen, das ist die Thematik. Das stört mich, das erkennen die Bürger in Europa auch. Jeder will das Blutvergießen beenden, das ist das Entscheidende. Ich lehne die geostrategischen Interessen der Russen ab, es gibt aber auch geostrategische Interessen des Westens.

Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist doch ein legitimes Interesse.

Ja, das ist aber kein geostrategisches Interesse. Dieses Recht wurde in den vergangenen Jahrzehnten vollkommen ignoriert. Wir wollen Frieden in Europa und Zusammenarbeit. Die Vernunft der europäischen Bürger ist viel größer, als man annimmt, sie sind unzufrieden, wie hier Politik gemacht wird.

Die deutsche AfD ist im Europäischen Parlament aus der ID-Fraktion ausgeschlossen worden. Warum hat hier die FPÖ dagegengestimmt?

Ich will das nicht näher kommunizieren, weil ich hier nicht eingebunden bin.

Es war eine Entscheidung der Bundesebene?

Es ist eine Entscheidung der Mandatare im Europäischen Parlament. Wir arbeiten mit Rechtsparteien pragmatisch zusammen. Ich bin weder der Verteidiger von anderen Parteien noch der Moralisierer. Das, was uns nutzt, wird unterstützt. Die Ausgegrenzten sollen sich nicht selbst ausgrenzen.

Die AfD ist selbst der rechtsgerichteten italienischen Ministerpräsidentin Meloni und der rechten Französin Marine Le Pen zu rechtsextrem. Die beiden waren für den Ausschluss.

Das hat innenpolitische Gründe und hat nichts mit der Fraktion zu tun.

Soll Österreich aus der EU austreten?

Nein.

Sie wollen die EU schwächen und verlangen eine Kompetenzverlagerung zurück zu den Nationalstaaten. In welchen Bereichen?

Die EU hat sich selbst geschwächt, weil sie ihre eigenen Verträge nicht einhält. Die Schuldenpolitik war und ist vertragswidrig. Sie hat sich in der Bürokratie selbst gefangen. Das Subsidiaritätsprinzip wird immer wieder gebrochen.