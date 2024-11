FPÖ bleibt mit Forderung nach Linzer Ostumfahrung allein

Steinkellner begründet sein Verlangen mit der Fertigstellung der Autobahn D3 von Prag bis zum Grenzübergang Wullowitz 2027. Dadurch werde es viel mehr Transitverkehr geben, der dann über die Linzer Stadtautobahn rollen werde. Derzeit verlaufe der Transitverkehr aus dem Norden Europas über Berlin, Dresden, Bayern, die Innkreis- und Pyhrnautobahn und Graz nach Zagreb und den Hafen Koper. Künftig würden die Lkw von Dresden nach Prag, Budweis, die Mühlviertler Schnellstraße S10, die Linzer Stadtautobahn und die Pyhrnautobahn in den Süden Europas fahren. „Diese Strecke ist um 115 km kürzer und die Maut ist in Tschechien billiger als in Deutschland. Die Verlagerung des Verkehrs von der A7 auf die Ostumfahrung würde den Verkehr in Linz um rund 15.000 Fahrzeuge reduzieren.“