Formel-E-Sieger in Linz: "Die Rennen sind unberechenbar"

Sie sehen zwar aus wie Formel-1-Autos, sind aber keine, denn ein wesentlicher Punkt unterscheidet sich: der Motor. Während in der Formel-1 die Fahrer sich auf einen Verbrennungsmotor verlassen, holen sich die Formel-E Fahrer die Geschwindigkeit aus einem Elektromotor.

Für Maximilian Günther ist das schon Routine, nimmt er doch an den Meisterschaftsrennen, als Werksfahrer bei BMW selbst teil. Am Mittwoch legte er bei der voestalpine in Linz, einer der Hauptsponsoren der Meisterschaft, einen Boxenstopp ein.

Das Auto

Günther fährt gerade in der sechsten Saison der Formel-E: Drei Rennen außerhalb von Europa hat er absolviert, das letzte in Santiago in Chile, wo er sogar gewann. Seit dem Neueinstieg von Porsche und Mercedes-Benz sind alle großen deutschen Automobilhersteller vertreten. Insgesamt treten 12 Teams und 24 Fahrer an den Start.