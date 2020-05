Flut: Hunderte sollen wegziehen

Der Verbund hat stets beteuert, man habe die geltende Wehrordnung eingehalten. Seit Mai liege auch ein Endgutachten des Umweltministeriums vor. Das bestätige die richtige Vorgangsweise des Unternehmens. „Dadurch konnten beim Hochwasser entlang der zehn Draukraftwerke auf einer Länge von 150 Kilometern das Drau- und Rosental geschützt und großflächige Überflutungen verhindert werden“, erklärte der Verbund.

Beim Hochwasser wurden Lavamünd in Kärnten sowie Dutzende Orte entlang der Drau in Slowenien überschwemmt. In Kärnten entstand ein Schaden von rund 6,5 Millionen Euro. 250 Menschen waren davon betroffen. In Slowenien richtete die Flut einen Gesamtschaden von 373 Millionen Euro an. 7900 Menschen waren von der Katastrophe betroffen.