Eferdinger Becken: Schutzbauten kosten mehr als 200 Mio. Euro

Hochwasserschutz

Anschober

Donau

Donau

Hochwasserschutz

„Damit wir oberösterreichweit den notwendigenumsetzen können, sind bis 2030 rund 900 Millionen Euro notwendig“, so. In Zukunft sei es wichtig, entsprechende Retentionsräume für diezu schaffen. „Wir brauchen überregionale, großflächige Lösungen. Der naturnahe Schutz ist der effizienteste.“ Es müssten in Zukunft auch die Zuflüsse in den Inn und diein die Überlegungen einbezogen werden. Man müsse aber ganz klar sagen, dass es auch in Zukunft keinen hundertprozentigengeben werde.

Ein Problem für die Finanzierung ist die Nationalratswahl, weil das Parlament wahrscheinlich erst wieder Ende des Jahres tagt. „Wir brauchen klare Zusagen von der Regierung.“ Er finde mit seinen Anliegen sowohl bei der Infrastruktruminsiterin Dorus Bures als auch bei Landesfinanzreferenten Josef Pühringer offene Ohren.

Anschober hat beim Umweltminsterium klären lassen, dass die Einbringung des Schlammes in die Donau bewilligungspflichtig ist. Der Verbund hat umgehend reagiert und seine Aktivitäten eingestellt.

Der freiheitliche Klubobmann Günther Steinkellner fordert weiterhin die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses des Landtages, um alle Abläufe bei der Hochwasserkatastrophe klären zu können.