Flussperlen für die Kaiserkrone

Heute sind die Flussperlmuscheln vom Aussterben bedroht. In Oberösterreich gibt es noch geschätzte 10.000 Stück. Rund 2500 sind auf einer 300 bis 400 Meter langen Muschelbank der Waldaist im (Bez. Freistadt) konzentriert, der beste Bestand im Land. „Wenn man nichts tut, gibt es sie in 20 bis 30 Jahren nicht mehr", sagt Stefan Guttmann, Wasserökologe des Landes. Neben der Waldaist enthalten die Maltsch (Grenzfluss zu Tschechien), die Naarn und die Große und Kleine Mühl noch Muschelbestände. Dazu kommt der Leithenbach bei Peuerbach. Denn die Muscheln brauchen den Granitboden als Untergrund. Der ist eben nur im Mühl- und Waldviertel und im Sauwald gegeben.

Warum sind die Bestände so extrem stark zurückgegangen? Aus den Feldern und Wäldern wird viel Material und Gülle in die Flüsse und Bäche eingeschwemmt. Selbst wenn die Sedimente ganz fein sind, bringen sie den Kies und Schotter, in dem die Muscheln stecken, zum Ersticken. Die Muscheln graben sich in der ersten Phase der Entstehung richtiggehend in den Boden ein. Weil die Fortpflanzung in der Wildbahn oft nicht mehr funktioniert, hat die Landesregierung am Ortsrand von Kefermarkt eine künstliche Station errichtet. Die Fortpflanzung ist ein interessanter und komplizierter Vorgang. Die Muscheln sind erst nach 25 bis 30 Jahren zeugungsfähig.