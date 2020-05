Zukunft serienmäßig - so der Slogan der diesjährigen Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt/Main. Eindrücke davon, wie das Auto der Zukunft aussehen soll, gaben 800 Aussteller auf rund 200.000. Fast alle Automarken setzen auf das Thema Umweltfreundlichkeit: CO2-sparend, flüsterleise und federleicht sollen die Straßen in Zukunft befahren werden. Das sieht auch der gebürtige Linzer Heinz Hollerweger so, der die Gesamtfahrzeugentwicklung bei Audi leitet. "Unser Stichwort ist urbane Mobilität. Wir haben das in Form des Elektro-Sportwagens e-tron umgesetzt", sagt Hollerweger.

Wermutstropfen: Für den "normalen" Verbraucher bleiben die hochmodernen elektrischen Fahrzeuge vorerst noch ein Wunschtraum.