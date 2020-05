Findiger Wirt: "Glutenfrei – und keiner hat es bemerkt"

Es war die von der EU vorgegebene Allergen-Verordnung, die Baldinger auf die Idee gebracht hatte, nach möglichen Alternativen für herkömmliches Märzen- und Weizenbier zu suchen.

"Vergangenen November bin ich dann auf der Biermesse in Nürnberg auf ein Verfahren gestoßen, das in Amerika entwickelt worden ist und das – anders als bei Hanf-, Buchweizen- oder Quinoa-Ausgangsstoffen – sich geschmacklich nicht vom Gewohnten abhebt", erzählt der 48-Jährige. Und er gibt zu: "Am Anfang waren wir auch sehr skeptisch." Erst ein mehrmonatiger Testlauf ließ bei den Baldingers schließlich sämtliche Zweifel sinken.

"Wir haben ab Ende Februar dann kontinuierlich damit begonnen, den Gästen auch glutenfreies Bier auszuschenken – und keiner hat etwas bemerkt." Neben dem Geschmack seien auch die Farbe und die Schaumkonsistenz nahezu ident mit dem von herkömmlichen Bieren.

Rund 1500 Liter seien ausgeschenkt worden, ohne, dass jemand einen Unterschied bemängelt habe. "Die Ergebnisse waren derart positiv, dass wir daran denken, künftig auch glutenfreies Bockbier herzustellen." Für den Brauvorgang im "Zum Alfons" ist der 41-jährige Alexander Nagl verantwortlich: "Es funktioniert großartig, wir befüllen jeweils 650-Liter-Tanks, die Ausreifung dauert fünf Wochen, dann wird verkostet." Auch er konsumiert den Gerstensaft mit Begeisterung: "In unserem Bier sind weniger als zehn Milligramm pro Kilogramm Gluten enthalten. Das ist nur halb so viel, wie laut EU-Richtlinie eigentlich erlaubt wäre, um noch als glutenfrei durchzugehen."