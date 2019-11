Filmreifer Abenteuer-Rundweg

Wer in Windhaag unterwegs ist, kann leicht auf ein Gebäude stoßen, in dem ein Mörder wohnte oder ein des Mordes Verdächtigter untergetaucht ist. Glücklicherweise spielt dies alles nur im Film. „Der Tote am Teich“ und „Der Tote im See“ ließen ihr Leben in diesem idyllischen Mühlviertler Ort durch Mörderhand. Der Plochwald-Rundwanderweg führt zu markanten Orten des filmischen Geschehens.