Ex-Präsident als Zeuge: "Es gab keine Todesliste"

Perfekt vorbereitet erschien am Mittwoch der Ex-Präsident von Guatemala, Oscar Berger, zum Prozess gegen seinen ehemaligen Kripo-Chef Javier Figueroa am Landesgericht Ried im Innkreis.

Fast zu perfekt, denn die Fragen des Gerichts beantwortete der 67-jährige Staatsmann offenbar nach Protokoll: Wie sich herausstellte, wurde dem Zeugen vorab eine Art Leitfaden für seinen Auftritt geschickt. In einem Brief, der vom Verteidiger des Angeklagten stammen soll, steht unter anderem, er habe die Nichtexistenz jenes Treffens der guatemaltekischen Einsatzkräfte zu bezeugen, das im Prozess entscheidend sein könnte.

Wie berichtet, wird Figueroa vorgeworfen, am 25. September 2006 an der außergerichtlichen Hinrichtung von sieben Häftlingen in der Justizanstalt Pavón beteiligt gewesen zu sein. Während die offizielle Version lautet, die Häftlinge seien beim Widerstand gegen die Staatsgewalt erschossen worden, geht die Anklage davon aus, dass sie gezielt aussortiert und getötet wurden. Einige Tage vor der Säuberungsaktion des Gefängnisses soll es ein Treffen gegeben haben, bei dem dieser Plan in der Führungsriege besprochen worden sein soll. Sieben Männer, die auf einer „ Todesliste“ standen, sind tot.