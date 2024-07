Feuerwehrfrau (19) als Brandstifterin: Acht Monate unbedingte Haft

Die Feuerwehrfrau als Brandstifterin: So stand eine 19-Jährige Frau am Freitag in Linz vor Gericht. Sie hatte mit einer Brandserie in den Gemeinden Goldwörth und Feldkirchen in Oberösterreich für Angst in der Bevölkerung gesorgt.

Und es war nicht das erste Mal, dass die junge Frau als Zündlerin in Erscheinung getreten ist: 2021 kam das damals noch minderjährige Mädchen mit einer Diversion davon. Das Verfahren war wegen schwerer Sachbeschädigung geführt worden.