Feuerwehr musste Swimmingpool anzapfen

Im Bild: Mario Rosenauer von der Feuerwehr Steinerkirchen an der Traun Wohnhausbrand in Steinerkirchen Veröffentlicht am: 25. Nov 2017 19:17 STEINERKIRCHEN. Wohnhausbrand in Steinerkirchen. In Steinerkirchen an der Traun stehen die Feuerwehren derzeit bei einem Wohnhausbrand im Einsatz. Zurzeit wird versucht das Dach zu öffnen um den Brand lokalisieren zu können. Derzeit wird ein umfassender Löschangriff vorgenommen - der Brand dürfte augenscheinlich seinen Ausgang im Bereich eines Carports genommen haben, in dem sich ein ausgebranntes Fahrzeug befindet. Laut ersten Informationen gibt es keine verletzten Personen. Weitere Informationen folgen.

© Bild: fotokerschi.at