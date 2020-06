Feucht-fröhlicher EURO-Auftakt

Bis zum Finale am 1. Juli in Kiew werden wieder Tausende Menschen am Minoritenplatz über Tore jubeln, Schiedsrichter beschimpfen, bei Elfmetern mitfiebern – und sehr viel Bier trinken. 30.000 Liter sollen in den vier Wochen über den Tresen der fünf Gastro-Stände gehen, schätzen die Wirte. Sie veranstalten heute, Sonntag, ab 16 Uhr ein Turnier am Riesen-Wuzzler. Wenn dann Spanien gegen Italien und Irland gegen Kroatien spielt, können sich auch die Fans Schlachten ums runde Leder liefern.