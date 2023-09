Festnahme: Arbeiter illegal auf einer Baustelle beschäftigt

Mit falschen Identitäten angemeldet

Die vier festgenommenen Mazedonier wurden zur Polizeiinspektion Grein gebracht, wo sie mit der Software des BMI identifiziert wurden. Dabei stellte sich heraus, dass zwei der Arbeiter bereits polizeilich bekannt waren. Beim Vorarbeiter wurden keine Unstimmigkeiten festgestellt, dieser konnte daher weiterarbeiten.

Originale Dokumente in einem Taschentuch

Bei einem Arbeiter mit kroatischem Ausweis stimmten zwar die persönlichen Daten wie Name und Geburtsdatum, jedoch nicht die Nationalität. Die beiden aktenkundigen Arbeiter hatten slowenische beziehungsweise slowakische Ausweise. Der vierte Arbeiter hatte seine originalen Dokumente in einem Taschentuch eingewickelt in seiner Geldbörse versteckt. Alle vier Arbeiter stammen aus Mazedonien und wurden vom Dienstgeber auf einer Tankstelle in Linz aufgenommen.