Finanzpolizei: Mehr als 7 Mio. Euro Strafen im ersten Quartal

Auch der Kampf gegen das illegale Glücksspiel wird von der Finanzpolizei unvermindert fortgeführt. So wurden im ersten Quartal insgesamt 46 Betriebe kontrolliert, was 27 Strafanträge mit einer Gesamtstrafhöhe von 492.000 Euro zur Folge hatte.

Die meisten Strafanträge (20) wurden in Wien gestellt, was zu Strafen in einer Gesamthöhe von 300.000 Euro führen kann.