Feldkirchen: Alkolenker kam ins Schleudern und krachte in Kapelle

Ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war am Mittwoch gegen 17.30 Uhr mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Feldkirchen an der Donau unterwegs in Richtung Bergheim.

In einem Kreuzungsbereich kam er aus unbekannter Ursache auf die linke Spur. Die Polizei vermutet, er hätte daraufhin das Lenkrad nach rechts gerissen und verlor dabei auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle.

