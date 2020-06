Fekter: Wann tritt Dobusch zurück?

Heftige Kritik an den Steuerplänen der SPÖ übt Finanzministerin Maria Fekter, die auch die Liste der ÖVP Oberösterreich für die Nationalratswahl am 29. September anführt. Mit der geplanten Vermögenssteuer ab einer Million Euro verbreite die SPÖ Unsicherheit und vertreibe Investoren aus Österreich. „Deshalb haben wir momentan relativ schlechte Arbeitslosenzahlen. Mit den Steuerplänen will die SPÖ nur die Neiddebatte befriedigen.“ Die „Faymann-Steuern“ würden die Investoren massivst irritieren, Österreich verliere Schritt für Schritt in den internationalen Rankings an Attraktivität.