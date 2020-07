Und das ist auch mein einziger Tipp für Sie heute: Feiern Sie das Leben! Wir haben eine schwierige Zeit hinter uns gebracht, und wie es aussieht, ist die Verschnaufpause sehr kurz geblieben. Schüler und Lehrer mussten sich an neue Gegebenheiten anpassen, Eltern mussten sich gefühlt zumindest vierteilen. Also, gehen Sie gemeinsam ein Eis essen, immerhin dürfen wir Gaststätten nutzen, wenn auch wieder mit Mund-Nasen-Schutz. Überlegen Sie keine Sekunde, ob Sie ein Cremeeis essen dürfen oder doch nur Wassereis. Loben Sie sich und Ihre Lieben für das, was Sie gemeistert haben und sammeln Sie schöne Momente für kommende Hürden. Werfen Sie den Griller nach einem Sonnentag an. Stoßen Sie mit Ihrem Lieblingsmenschen mit einem Glas Prosecco auf alles an, was Sie gemeinsam bewältigt haben und es geschafft haben, dennoch gerne beieinanderzusitzen.

Einmal locker lassen

Damit ich in meiner Aufgabe als Gesundheitsapostel heute nicht komplett versage: Natürlich sollten Sie das Ganze nicht auf den gesamten Sommer ausweiten. Aber – und das habe ich in der letzten Zeit gelernt – manchmal ist starre Konsequenz nicht die einzige Möglichkeit. Sie kann auch einen zusätzlichen Stressfaktor darstellen. Einmal lockerlassen, ausatmen und über den Tellerrand blicken gestaltet das Leben lockerer und lustiger. Für die Arbeitskollegen, die Familie und vor allem für sich selbst. Es hat etwas von Pippi Langstrumpf, nicht zu müssen. Und von ihr kommt immerhin mein Lieblingsspruch: Lass’ dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar!

Silke Kranz ist diplomierte Ernährungs- und Sportmedizinerin und Ärztin für Allgemeinmedizin in Bad Zell