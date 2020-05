Faymann: Med-Uni "auf Schiene“ - Jetzt geht es ums Zahlen

„Ich bin sehr zufrieden“, kommentierte Landeshauptmann Josef Pühringer auf der Rückfahrt nach Oberösterreich den Gipfel, der gestern, Dienstag, im Bundeskanzleramt zur Gründung einer medizinischen Fakultät in Linz stattfand. Bundeskanzler Werner Faymann sieht das Projekt „auf Schiene“. Vom Prinzip her sei das vorgelegte Konzept ein guter Ansatz, man werde nun die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen. Es sollte in allen Bundesländern „Stützpunkte“ für die medizinische Versorgung und für die wissenschaftliche Forschung geben.