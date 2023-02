Faschingshöhepunkt in Ebensee

Beim ehemaligen Gasthaus Neuhütte in der Langbathstraße geht es morgen, am Faschingsmontag, um 15 Uhr los. Der Ebenseer Fetzenzug setzt sich in Bewegung. „Fetzengehen“ hat in der Salinenstadt Kultstatus, die österreichische UNESCO-Kommission hat ihn sogar in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die Wurzeln dieses Brauchtums dürften im Ausseerland liegen. 1604 kamen mit der Grundsteinlegung der Saline in Ebensee viele Facharbeiter aus Bad Aussee an den Traunsee, die auch ihr Faschingstreiben mitbrachten.